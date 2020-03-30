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В Киеве вспыхнул страшный пожар возле рынка: опубликовано видео

понедельник, 30 марта 2020, 10:20
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Утром 30 марта в Киеве вспыхнул мощный пожар возле рынка на улице Чернобыльской. В результате инцидента никто не пострадал.

Как пишет городское сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях, по словам водителя, он понес товар на рынок, а когда вернулся, увидел как горит его машина.

Очень быстро пламя перекинулось на рынок.

Жертв и пострадавших удалось избежать благодаря оперативным действиям спасателей, которые вовремя приехали и ликвидировали пожар. В полиции начали расследование происшествия, детали не уточняются.

Также в сети опубликовали кадры с места событий.

Напомним, что утром в среду, 25 марта, спасатели ликвидировали пожар в одном из кафе в киевском Гидропарке, использовав при этом воду прямо из реки.

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