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В Киеве мощный пожар охватил кафе: опубликованы жуткие фото

среда, 25 марта 2020, 10:27
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Фото: Facebook

Утром в среду, 25 марта, спасатели ликвидировали пожар в одном из кафе в киевском Гидропарке, использовав при этом воду прямо из реки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в городе Киеве, опубликовав фото с места происшествия.

Сообщение о пожаре в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило в 7:14 утра. Выехав по вызову, пожарные установили, что горит одно из кафе на Гидропарке.

"Тушение пожара осложняло отсутствие пожарных гидрантов, поэтому бойцы устанавливали гидроэлеваторы для обеспечения непрерывной подачи воды из реки", - сказано в сообщении.

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Пламя быстро распространилось по деревянному зданию. В 8:07 спасателям удалось локализировать возгорание на площади 300 квадратных метров, а в 8:34 пожар был полностью ликвидирован.

Для тушения пожара было задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 25 марта, во время пожара в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области (Российская Федерация) погибло семеро людей.

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