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Как на войне: в Италии коронавирус убил десятки врачей, озвучены страшные цифры

вторник, 31 марта 2020, 16:26
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В Италии, где карантин из-за коронавируса ввели еще 10 марта, от смертельного вируса умерло уже 63 врача.

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По последним данным, количество смертей за сутки в стране уже меньше, чем в Испании, где только в течение 30 марта умерло 913 пациентов с Covid-19.

Огромная заслуга в уменьшении числа жертв вируса местных врачей. По последним данным, в стране инфицировано 8538 медработников.

С момента введения карантина в Италии умерло около 12 тысячи людей. Число зараженных смертельным вирусом превысило 100 000 человек.

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 31 марта, в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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