Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине

По состоянию на утро вторника, 31 марта, в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
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Больше всего зараженных в городе Киев - 107 человек. Также лидируют пять областей:
- Черновицкая : 90 человек
- Тернопольская: 78 человек
- Киевская: 52 человек
- Черкасская: 50 человек
- Ивано-Франковская: 45 человек
Как ранее сообщал "Апостроф", общее потепление и наступление жары летом не сможет помешать распространению опасного коронавируса.
А известный украинский доктор Евгений Комаровский озвучил худшие сценарии развития ситуации с коронавирусом в Украине.