Лидируют пять областей: актуальная карта распространения коронавируса в Украине

По состоянию на утро вторника, 31 марта, в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

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Больше всего зараженных в городе Киев - 107 человек. Также лидируют пять областей:

Черновицкая : 90 человек Тернопольская: 78 человек Киевская: 52 человек Черкасская: 50 человек Ивано-Франковская: 45 человек

Как ранее сообщал "Апостроф", общее потепление и наступление жары летом не сможет помешать распространению опасного коронавируса.

А известный украинский доктор Евгений Комаровский озвучил худшие сценарии развития ситуации с коронавирусом в Украине.