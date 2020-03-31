Кличко сделал жесткое предупреждение любителям шашлыков в Киеве

В Киеве ужесточают меры карантина, который был введен из-за смертельного коронавируса. По словам мэра города Виталия Кличко, всех тех, кто не соблюдает карантин, ожидают штрафы и даже уголовная ответственность.

По словам градоначальника, за первое нарушение граждан ждет штраф в 17 тысяч гривен, за второе - 34 тысячи гривен. Любое повторное нарушение - уголовная ответственность.

"Ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации будет следующей. Первое нарушение - штраф 17 000 гривен. Второе нарушение - 34 000 гривен. Те, кто совсем не понимают и нарушают правила третий раз - уголовная ответственность", - заявил Кличко.

По словам мэра, также в столице вводятся штрафы за пикники, которые будут составлять 1700-3400 гривен.

"Мы не можем защитить тех, кто сознательно нарушает правила ограничений", - отметил он.

Также Кличко добавил, что с 11 марта в Киев приехало 37 тысяч человек из заграницы.

Напомним, что в Киеве за последние сутки, 30 марта, подтвердили коронавирус COVID-19 у пяти человек.