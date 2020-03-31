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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Коронавирус подхватила медсестра: свежие данные о зараженных опасной болезнью в Киеве

вторник, 31 марта 2020, 13:13
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В Киеве за последние сутки, 30 марта, подтвердили коронавирус COVID-19 у пяти человек: четверых мужчин в возрасте от 45 до 49 лет и 55-летней женщины, которая является медицинским сотрудником.

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По состоянию на утро 31 марта в столице Украины подтверждено 107 случаев заражения COVID-19, о чем во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам киевского мэра, один человек находится в Александровской клинической больнице, а еще четверо – в самоизоляции, дома.

Кличко отметил, что новые случаи коронавируса зафиксировали в: Деснянском, Оболонском, Печерском, Подольском и Шевченковском районах.

"По состоянию на сегодня экспресс-тестами в столице проверено 1900 человек, лабораторно обработано 813 образцов, еще в исследовании в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины" – 218 образцов", – отметил он.

Детальная карта зараженных по районам Киева:

Напомним, что по состоянию на утро вторника, 31 марта, в Украине зафиксировано 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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