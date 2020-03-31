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На Закарпатье со стрельбой напали на валютчика с миллионом: видео момента ограбления

вторник, 31 марта 2020, 23:44
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Утром 31 февраля в селе Яноши Закарпатской области неизвестные ограбили валютчика, который с пулевым ранением попал в реанимационное отделение.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале журналист Виталий Глагола.

"Мужчина утром выезжал из собственного дома на Honda CR-V. Дорогу ему перекрыли нападающие на черном BMW. После этого началась потасовка и несколько выстрелов. У мужчины забрали около 1 млн гривен", - написал журналист.

Он также опубликовав видео нападения.

Позже стало известно, что машину напавших на валютчика нашли сожженной в лесу на территории заброшенной воинской части между селами Яноши и Гать. Она находится на повороте в село Гут. Самих нападающих ищет полиция, по всей области объявлен план перехвата.

Как сообщал "Апостроф", 31 марта в Киеве среди белого дня несколько человек напали на мужчину, пытаясь ограбить его. Впоследствии один из нападавших был задержан полицией.

Ранее в столице на Майдане Независимости пара преступников избила и ограбила мужчину.

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