В Одессе в жутком ДТП авто разорвало пополам: момент попал на видео

В Одессе произошло жуткое ДТП, при этом автомобиль разорвало пополам.

Об этом сообщает "Одесса Инфо".

Легковой автомобиль Toyota Camry был, в прямом смысле слова, был разрезан столбом.

В результате аварии 34-летний водитель был доставлен в больницу в Овидиопольском районе (Одесская область). Его состояние - средней тяжести.

По словам очевидцев происшествия, от водителя был слышен запах алкоголя. Окончательный вывод о причинах ДТП сделают врачи.





Как сообщал "Апостроф", ранее масштабное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Одессе. По словам очевидцев, в результате аварии перевернулся микроавтобус Mercedes Sprinter, еще два легковых автомобиля "вылетели" на тротуар.

Кроме того, ранее в Одессе пьяный полицейский сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.