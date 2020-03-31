В Украине страшный оползень убил людей на берегу моря: первые подробности и фото

На берегу Хаджибейского лимана в селе Алтестово Беляевского района сошел оползень, под которым погибли люди.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Одесса INFO".

Трагедия произошла во вторник, 31 марта, рано утром. Шар земли накрыл двоих мужчин. Они находились на берегу лимана.

На место прибыли спасатели, которые расчистили почву и извлекли пострадавших без признаков жизни. Личности погибших и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В сети опубликовали фото с места трагедии. На них видно, как спасатели проводят спасательные работы.

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее во временно оккупированном Россией Крыму вследствие оползня был разрушен участок автомобильной дороги "Бахчисарай-Ялта". Природное явление произошло между селом Соколиное и вершиной Ай-Петри.