Город-"призрак": сеть потрясло видео карантинного Киева, снятое с высоты

В Киеве, как и во всех остальных украинских городах, действуют жестокие карантинные меры из-за распространения смертельного коронавируса. Людей на улицах практически нет, а с высоты птичьего полета украинская столица выглядит словно город-"призрак".

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Невероятные кадры опубликованы на Telegram-канале 24 телеканала.

"Жуткий город-призрак ... Без пробок, суеты и людей - так сегодня выглядит утренний Киев с высоты птичьего полета", - говорится в подписи к видео.

По правилам карантина, в столице запрещены любые массовые мероприятия. Также по решению киевских властей запрещены прогулки в парках, где традиционно весной люди привыкли организовывать пикники.

Практически нет на улицах Киева и транспорта, что также вызвано мерами карантина.

Напомним, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.