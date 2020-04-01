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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Город-"призрак": сеть потрясло видео карантинного Киева, снятое с высоты

среда, 01 апреля 2020, 09:58
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В Киеве, как и во всех остальных украинских городах, действуют жестокие карантинные меры из-за распространения смертельного коронавируса. Людей на улицах практически нет, а с высоты птичьего полета украинская столица выглядит словно город-"призрак".

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Невероятные кадры опубликованы на Telegram-канале 24 телеканала.

"Жуткий город-призрак ... Без пробок, суеты и людей - так сегодня выглядит утренний Киев с высоты птичьего полета", - говорится в подписи к видео.

По правилам карантина, в столице запрещены любые массовые мероприятия. Также по решению киевских властей запрещены прогулки в парках, где традиционно весной люди привыкли организовывать пикники.

Практически нет на улицах Киева и транспорта, что также вызвано мерами карантина.

Напомним, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.

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