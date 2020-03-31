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В Украине могут продлить карантин: в МВД сделали громкое заявление

вторник, 31 марта 2020, 21:18
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Карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до второй половины мая.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, в субботу, 28 марта, после телеэфира министр МВД Арсен Аваков в комментарии журналисту предположил, что Украине "как минимум два месяца придется находиться, как и всей Европе, в карантинном состоянии".

"До второй половины мая, полагаю", - сказал Аваков, выдвинув предположение о сроках, на которые возможно придется продлить карантинные мероприятия.

Как известно, решение о продлении карантина будет принимать не только МВД, а правительство коллегиально, учитывая эпидемический развитие ситуации в стране на конец карантина - 24 апреля.

Как сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил обратное уточнив, что карантин из-за коронавируса вскоре придется прекратить.

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