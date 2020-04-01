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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Названы районы Киева, которые лидируют по заболеваемости коронавирусом: карта

среда, 01 апреля 2020, 14:22
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Киевские власти обнародовали свежую статистику заражения коронавирусом Covid-19 по разным районам украинской столицы по состоянию на среду, 1 апреля.

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Актуальную карту опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации.

По состоянию на 1 апреля в Киеве 132 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания коронавирусом. Таким образом, за прошлые сутки количество больных увеличилось на 25.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Печерском районе - 32 (+4 новых случая). В Соломенском районе вирус подхватили 20 человек (+4), в Дарницком - 16 (+3), Голосеевском - 15 (+1), Шевченковском - 13 (+5), Оболонском - 9 (+2), Святошинском - 8, Подольском - 8 (+2), Днепровском - 6 (+3), Деснянском - 5 (+1).

По данным киевских властей, больше половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за прошедшие сутки, в последнее время не покидали территорию страны.

Напомним, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

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