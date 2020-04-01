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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Слепаков взорвал сеть матерной песней про коронавирус: видео
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Слепаков взорвал сеть матерной песней про коронавирус: видео

среда, 01 апреля 2020, 13:27
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Известный российский комик Семен Слепаков, который славится своими матерными песнями под гитару, записал новую композицию, которую на этот раз посвятил проблеме коронавируса.

Новая работа Слепакова носит название "Вирусная", а записал он ее вместе с бек-вокалистами. Опубликована композиция на странице комика в Instagam.

Интересно, что почти каждое предложение в новой песне заканчивается матом. В своей композиции Слепаков поет о том, как русские во время карантина постепенно переоценили ценности. Если раньше они жаловались на "жопу в стране", то после появления COVID-19 все эти проблемы ушли на второй план.

Напомним, что в сети появилась забавная фотожаба на запрет в Украине устраивать пикники во время карантина.

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