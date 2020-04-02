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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Какие домашние животные наиболее уязвимы к коронавирусу: ученые дали ответ

четверг, 02 апреля 2020, 13:55
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Китайские ученые смогли выяснить, какие животные являются самыми уязвимыми к COVID-19.

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Как пишут западные СМИ, уязвимость к вирусу показали кошки и хорьки.

Во время испытания исследователи изучили особенности инфицирования собак, куриц, уток, свиней, хорьков и кошек. В рамках эксперимента всех животных заразили различными штаммами SARS-CoV-2.

В ходе испытания стало известно, что между хорьками вирус легко распространялся, но при этом не сказывался на состоянии их здоровья.

Самой сложной ситуация оказалась с кошками, а особенно с котятами. Практически все они умирали в случае заражения.

Напомним, что в Китае у малайских панголинов нашли коронавирус, близкий к SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19.

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