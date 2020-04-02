RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.65
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

23:51
Скандал после просьбы Супрун к Маску помочь Украине: все детали, реакция сети и посольства
23:37
"Совок" в действии: врач описал печальные "приключения" украинца с коронавирусом
23:10
Как в Украине во время карантина заменить водительские права: пошаговая инструкция
23:05
Пропавшую в Киеве девушку почти через месяц нашли мертвой в квартире: фото
22:38
Сумма впечатляет: названа новая зарплата главы "Нафтогаза"
22:11
Почти 900 зараженных и новые смерти: свежие данные про коронавирус в Украине
21:46
В Украине будут платить помощь потерявшим работу из-за карантина: что нужно знать
21:42
"Игра" со смертью: появились мощные карикатуры про пандемию коронавируса
21:12
Может стать людно: появились интересные фото с Майдана Независимости в Киеве
20:58
Напугали ребенка и разгромили дом у мамы: скандальные детали обысков у известного волонтера
20:41
Под Львовом произошло ЧП с боевым снарядом: заявление Минобороны
20:25
Число зараженных растет: появились новые данные про коронавирус в ВСУ
Все новости

Пропавшую в Киеве девушку почти через месяц нашли мертвой в квартире: фото

четверг, 02 апреля 2020, 23:05
переглянути новину українською

В Киеве на улице Черниговской нашли мертвой на арендованной квартире девушку 1993 года рождения, которая пропала почти месяц назад.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается, что девушку обнаружили мертвой в комнате которую она снимала. Последний раз она выходила на связь 7-8 марта.

Обстоятельства смерти установит экспертиза. Однако по предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Похоже, что по каким-то причинам девушка просто не проснулась. Предположительно, смерть наступила 8 марта.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта недалеко от Киева мотоциклист с пассажиркой попали в смертельное ДТП - водитель и девушка погибли на месте.

Также сообщалось, что 21-летняя российская борчиха Марьям Есеркеева стала инвалидом в результате попытки суицида из-за сексуальных домогательств со стороны тренера.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: