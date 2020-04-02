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В Украине возросло число зараженных коронавирусом: свежие данные на 2 апреля

четверг, 02 апреля 2020, 10:04
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Фото: Facebook

По состоянию на утро 2 апреля в Украине официально зафиксировано 804 случая заражения смертельным коронавирусом.

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Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 10:00.

По данным ведомства, сейчас известно о 20 летальных исходах, еще 13 человек смогли вылечиться. Всего за сутки зафиксированы 135 новых случаев заражения.

Ситуация по областям:

  • Волынская область – 10 случаев;
  • Винницкая область – 51 случай;
  • Запорожская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 1 случай;
  • Донецкая область – 7 случаев;
  • Житомирская область – 6 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 74 случая;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • г. Киев – 160 случаев;
  • Киевская область – 64 случая;
  • Львовская область – 6 случаев;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Одесская область –12 случаев;
  • Полтавская область – 2 случая;
  • Ровенская область – 15 случаев;
  • Херсонская область – 1 случай;
  • Харьковская область – 1 случай;
  • Хмельницкая область – 3 случая;
  • Сумская область – 19 случаев;
  • Черниговская область – 2 случая;
  • Тернопольская область – 98 случаев;
  • Черновицкая область – 104 случая;
  • Черкасская область – 52 случая.

Напомним, что в Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тыс. гривен.

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