В Украине возросло число зараженных коронавирусом: свежие данные на 2 апреля

По состоянию на утро 2 апреля в Украине официально зафиксировано 804 случая заражения смертельным коронавирусом.
Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)
Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 10:00.
По данным ведомства, сейчас известно о 20 летальных исходах, еще 13 человек смогли вылечиться. Всего за сутки зафиксированы 135 новых случаев заражения.
Ситуация по областям:
- Волынская область – 10 случаев;
- Винницкая область – 51 случай;
- Запорожская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 1 случай;
- Донецкая область – 7 случаев;
- Житомирская область – 6 случаев;
- Ивано-Франковская область – 74 случая;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- г. Киев – 160 случаев;
- Киевская область – 64 случая;
- Львовская область – 6 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область –12 случаев;
- Полтавская область – 2 случая;
- Ровенская область – 15 случаев;
- Херсонская область – 1 случай;
- Харьковская область – 1 случай;
- Хмельницкая область – 3 случая;
- Сумская область – 19 случаев;
- Черниговская область – 2 случая;
- Тернопольская область – 98 случаев;
- Черновицкая область – 104 случая;
- Черкасская область – 52 случая.
Напомним, что в Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тыс. гривен.