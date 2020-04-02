В Украине возросло число зараженных коронавирусом: свежие данные на 2 апреля

По состоянию на утро 2 апреля в Украине официально зафиксировано 804 случая заражения смертельным коронавирусом.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 10:00.

По данным ведомства, сейчас известно о 20 летальных исходах, еще 13 человек смогли вылечиться. Всего за сутки зафиксированы 135 новых случаев заражения.

Ситуация по областям:

Волынская область – 10 случаев;

Винницкая область – 51 случай;

Запорожская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Донецкая область – 7 случаев;

Житомирская область – 6 случаев;

Ивано-Франковская область – 74 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

г. Киев – 160 случаев;

Киевская область – 64 случая;

Львовская область – 6 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Одесская область –12 случаев;

Полтавская область – 2 случая;

Ровенская область – 15 случаев;

Херсонская область – 1 случай;

Харьковская область – 1 случай;

Хмельницкая область – 3 случая;

Сумская область – 19 случаев;

Черниговская область – 2 случая;

Тернопольская область – 98 случаев;

Черновицкая область – 104 случая;

Черкасская область – 52 случая.

Напомним, что в Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тыс. гривен.