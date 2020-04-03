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Зайцева не признает свою вину: онлайн трансляция заседания суда по резонансному ДТП в Харькове

пятница, 03 апреля 2020, 12:50
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3 апреля в Киеве проходит рассмотрение кассационной жалобы фигурантов резонансного ДТП в Харькове с шестью погибшими - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Смотрите на "Апострофе" онлайн-трансляцию заседания Верховного суда.

Адвокат Зайцевой подал ходатайство о рассмотрении жалобы без участия осужденной. На заседании также присутствует защитник Геннадия Дронова. Сам фигурант дела будет свидетельствовать по видео из колонии.

В то же время адвокат семьи пострадавших перед началом заседания заявил, что Зайцева намерена отменить свой приговор через Верховный суд и закрыть дело.

Как сообщал "Апостроф", ранее суд рассмотрел кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые были признаны виновными в гибели шести человек в результате ДТП в Харькове в 2017 году, и назначил заседания по ним на апрель.

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