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В России при взрыве обрушилась пятиэтажка: опубликованы жуткие фото и видео

суббота, 04 апреля 2020, 14:18
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Под Москвой в субботу, 4 апреля, произошел взрыв в доме, в результате которого обрушился подъезд и несколько этажей.

Соответствующие фото и видео опубликованы в сети.

В частности, взрыв произошел в подмосковном Орехово-Зуеве. Информации о пострадавших пока нет. Предварительно известно, что произошел взрыв газа.

Информации о пострадавших пока нет. На месте работают спасательные службы.

Осторожно, ненормативная лексика!

На опубликованных в сети кадрах видно, что часть жилого дома сложилась как карточный домик.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России в жилом доме прогремел мощный взрыв. По данным местной прессы, здесь взорвался газовый баллон.

Также напомним, что в Измаиле, под Одессой, из-за скачка напряжения в электросети произошел взрыв в квартире, в 30 квартирах сгорела бытовая техника.

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