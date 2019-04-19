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NASA рассказало о важной "вселенской" находке в созвездии Лебедя: видео

пятница, 19 апреля 2019, 02:37
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Ученые из обсерватории SOFIA обнаружили в туманности в созвездии Лебедя ион гидрида гелия (HeH+), который образовался во Вселенной через некоторое время после Большого взрыва.

Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

В NASA отмечают, что ион гидрида гелия является одной из самых распространенных молекул на Земле, однако за пределами планеты ее находить пока не удавалось, что ставило под сомнение теорию о Большом взрыве.

Как известно, теория гласит, что больше 13 млрд лет назад Вселенная состояла из простейших одноатомных элементов, а образование первых молекул случилось через 100 000 лет после точки отсчета. Тогда температура Вселенной упала до 4000 градусов по Кельвину, создались атомы водорода, гелия и лития. После этого гелий соединился с ионизованным водородом и создались молекулы ионизованного гидрида гелия. С этого момента до появления звезд оставалось не менее 100 млн лет.

Исследователи уточнили, что обнаружили частицы в 3000 световых лет от Земли по "отпечаткам" – специфическому излучению. Ранее здесь же обнаружили следы теллура.

"Это открытие подтверждает ключевую часть нашего базового понимания ранних этапов образования Вселенной и того, как за миллиарды лет в ней образовались сложные химические соединения", - уточнили в NASA.

Как сообщал "Апостроф", 17 апреля в США прошел запуск ракеты-носителя Antares, детали к которой разрабатывались в Украине.

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