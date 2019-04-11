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Первое в истории фото черной дыры: в сети делятся остроумными мемами и фотожабами

четверг, 11 апреля 2019, 10:39

Ученые из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории фотографию черной дыры.

Об этом сообщают западные СМИ.

Как отметил научный консультант проекта Хайно Фальке, астрофизикам удалось сфотографировать огромную черную дыру — порядка 100 миллиардов километров в диаметре.

Дыра расположена в галактике M87, в созвездии Девы.

Сенсационный снимок мгновенно стал поводом для сотни шуток. В нем пользователи сети разглядели аппетитный глазированный пончик, улыбчивую мордашку и зрачок голубя. Также пользователи соцсетй сравнили снимок с Оком Саурона (из "Властелина колец").

Как сообщал "Апостроф", американское космическое агентство NASA в честь двойного юбилея своего создания и высадки на Луну выпустило книгу с наиболее яркими фото из архива космических исследований.

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