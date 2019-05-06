RU   UA   EN  

понедельник, 6 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 мая

06:30
Гороскоп на 6 мая: Тельцы будут бунтовать, а Весы не смогут принять критику
06:27
Как Донбасс готовили к войне с Украиной: батюшка боевиков выдал правду на видео
05:29
Головы полетят в 2021: астролог сделал тревожное предсказание
04:25
​В США "раскрыли" новый безумный замысел России: видео
03:30
​В США произошла сенсация сразу на трех топ-конкурсах красоты: фото победительниц
02:28
Как сейчас выглядит "Донбасс Арена": свежие фото из Донецка
02:25
Новые данные страшной авиакатастрофы в России: опубликованы списки выживших и погибших
01:31
В Украине рассказали, как нужно говорить с Путиным о Донбассе
01:15
В Москве произошла жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности
00:40
Авиакатастрофа в Москве: число погибших резко возросло, появились видео внутри самолета
00:38
Авиакатастрофа в Шереметьево: появилось полное видео с пылающим самолетом
00:23
​Наемник Путина выставил на продажу медали за Донбасс и Крым: фото и реакция сети
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Головы полетят в 2021: астролог сделал тревожное предсказание

понедельник, 06 мая 2019, 05:29
переглянути новину українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко может продержаться у власти лишь до 2020-2021 года, а затем существует значительная вероятность, что его свергнут.

Об этом сообщает астролог Влад Росс, пишет Политека.

Пока Лукашенко будет находиться у власти, в его стране не будет происходить кардинальных изменений. Хотя многие говорят о возможном вторжении Путина в Беларусь, астролог считает такой сценарий маловероятным и придуманным.

Путин, по заверению Росса, считает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется, а значит не имеет смысла ее аннексировать. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – гибридно. Российские войска могут спокойно находиться на белорусско-украинской границе и в любой момент по приказу Путина начнут наступление и захват украинских территорий.

"Приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве", — отмечает астролог.

Лукашенко, по мнению Росса, не станет перечить Путину, так как полностью зависит от него в финансовом плане, а также в сфере нефти и газа. При этом Лукашенко пытается маневрировать и угождать России и Европе.

Особенно серьезные изменения начнутся в 2021 году. Тогда и "полетят головы" всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", астролог рассказал, чего ожидать от нового президента Украины Владимира Зеленского.

Новости

6 мая

06:30
Гороскоп на 6 мая: Тельцы будут бунтовать, а Весы не смогут принять критику
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: