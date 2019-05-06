Головы полетят в 2021: астролог сделал тревожное предсказание

Президент Беларуси Александр Лукашенко может продержаться у власти лишь до 2020-2021 года, а затем существует значительная вероятность, что его свергнут.

Об этом сообщает астролог Влад Росс, пишет Политека.

Пока Лукашенко будет находиться у власти, в его стране не будет происходить кардинальных изменений. Хотя многие говорят о возможном вторжении Путина в Беларусь, астролог считает такой сценарий маловероятным и придуманным.

Путин, по заверению Росса, считает, что Беларусь и так ему полностью подчиняется, а значит не имеет смысла ее аннексировать. По сути, Путин и так уже захватил Беларусь – гибридно. Российские войска могут спокойно находиться на белорусско-украинской границе и в любой момент по приказу Путина начнут наступление и захват украинских территорий.

"Приказ Путина – и через полдня танки будут уже в Киеве", — отмечает астролог.

Лукашенко, по мнению Росса, не станет перечить Путину, так как полностью зависит от него в финансовом плане, а также в сфере нефти и газа. При этом Лукашенко пытается маневрировать и угождать России и Европе.

Особенно серьезные изменения начнутся в 2021 году. Тогда и "полетят головы" всех лидеров стран, которые на своих должностях просидели уже по 20 и больше лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", астролог рассказал, чего ожидать от нового президента Украины Владимира Зеленского.