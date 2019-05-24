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Интернет от Илона Маска: опубликовано видео успешного запуска в космос первых 60 спутников Starlink

пятница, 24 мая 2019, 10:00
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Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 коммуникационными спутниками системы Starlink.

Трансляция велась на YouTube-канале SpaceX.

Запуск стартовал 24 мая в 05:30 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Первоначально пуск планировался на 17 мая, но дважды откладывался из-за плохой погоды.

Starlink - это система глобального спутникового интернета, которая будет покрывать сигналом почти всю поверхность Земли. Предполагается, что в ближайшие годы компания расширит орбитальную группировку Starlink до почти 12 тысяч спутников на низкой околоземной орбите, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. В будущем SpaceX собирается запустить в космос 11 943 спутника.

"Они будут поддерживать связь с терминалами на Земле с помощью фазированных антенных решеток, а между собой они будут обмениваться данными через лазерную связь (первые спутники не будут поддерживать лазерную связь). Орбитальная группировка будет разбита на три части по высоте орбит. 7 518 спутников расположатся на круговых орбитах с высотой 340 километров. 1 584 спутника будут располагаться на круговой орбите с высотой 550 километров. Кроме того, на высоте 1150 километров будут находится еще 2 841 спутника", - говорится в сообщении.

Первые 60 спутников будут работать на высоте 550 километров, причем ракета выведет их на высоту 440 километров, а до своих целевых орбит они будут добираться с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне. SpaceX отмечает, что с помощью двигателей спутники будут не только добираться до своих орбит, но и автоматически корректировать орбиту для предотвращения столкновения с космическим мусором.

Новые спутники представляют собой плоскую конструкцию, позволяющую эффективно расположить их внутри головного обтекателя ракеты.

Как сообщал "Апостроф", стало известно об успешном запуске в космос телекоммуникационного спутника Aradsat-6A для Саудовской Аравии ракетой Falcon Heavy от частной компании Space X.

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