SpaceX совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy: впечатляющие фото и видео

Стало известно об успешном запуске в космос телекоммуникационного спутника Aradsat-6A для Саудовской Аравии ракетой Falcon Heavy от частной компании Space X.

Space X вела прямую трансляцию запуска на своем Youtube-канале.

Уточняется, что ее ступени успешно вернулись на Землю. Это - первый в истории коммерческий запуск Falcon Heavy.

Две из трех ступеней ракеты вернулись на стартовые площадки, а третья, основная, центральная ступень - на беспилотный корабль в Атлантическом океане.

Отметим, что этот запуск является историческим, поскольку Space X впервые удалось вернуть и успешно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.

При этом, спутник Arabsat-6A весом почти 6 тонн должен обеспечить доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Как сообщал "Апостроф", ранее компания Илона Маска запустила в космос луноход.