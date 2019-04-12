SpaceX совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy: впечатляющие фото и видео

Стало известно об успешном запуске в космос телекоммуникационного спутника Aradsat-6A для Саудовской Аравии ракетой Falcon Heavy от частной компании Space X.
Space X вела прямую трансляцию запуска на своем Youtube-канале.
Уточняется, что ее ступени успешно вернулись на Землю. Это - первый в истории коммерческий запуск Falcon Heavy.
Две из трех ступеней ракеты вернулись на стартовые площадки, а третья, основная, центральная ступень - на беспилотный корабль в Атлантическом океане.
Отметим, что этот запуск является историческим, поскольку Space X впервые удалось вернуть и успешно посадить все три ступени ракеты, включая центральную.
При этом, спутник Arabsat-6A весом почти 6 тонн должен обеспечить доступ к телекоммуникационным сетям на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.
Как сообщал "Апостроф", ранее компания Илона Маска запустила в космос луноход.