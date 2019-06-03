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​Как умрет человечество: ученые озвучили новую теорию

понедельник, 03 июня 2019, 02:28
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Согласно теории некоторых ученых, через 1 млрд лет температура на Земле будет достигать 60 градусов, из-за чего большая часть воды мирового океана испарится и создаст так называемую гигантскую влажную теплицу.

Об этом сообщает replyua.net.

По прогнозам ученых, верхние слои атмосферы будут поглощать пары воды, после чего ультрафиолетовое солнечное излучение начнет расщеплять воду на водород и кислород, из-за чего водород будет улетучиваться в космос. Если это произойдет, Земля отдаст всю воду в космическое пространство, поверхность полностью высохнет, и жизнь станет невозможной для всех живых организмов. Другие ученые полагают, что Земля в любом случае погибнет через миллиард лет.

Наша планета существует много миллиардов лет, однако жизнь на ней возникла 3 млрд лет назад, и сейчас Земля находится в последней стадии своего существования. Если через миллиард лет Земля не погибнет, это случится гораздо позже из-за Солнца. Через 7 млрд лет оно будет светить в 2000 раз ярче и средняя температура на планете достигнет 2000 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в сети появился завораживающее видео о том, как планеты Земля и Солнце постепенно прекратят свое существование.

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