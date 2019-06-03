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​Марсоход NASA совершил важную находку на Марсе

понедельник, 03 июня 2019, 10:32
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Марсоход Curiosity обнаружил на склонах горы Шарп в кратере Гейл крупнейшие на сегодня отложения марсианской глины, которые, вероятно, сформировались на дне древнего озера или реки.

Об этом сообщает Science Alert.

Орбитальные аппараты были первыми, кто обнаружил глину на горе Шарп. Когда NASA выбрало Кратер Гейла в качестве места посадки MSL Curiosity, глина на горе Шарп была одной из целей марсохода.

Марсоход Curiosity пробурил скважины и взял два образца, а теперь подтвердил наличие большого количества глинистых минералов в них. Наличие глины подтверждает, что в далеком прошлом кратер Гейл содержал значительное количество воды. Скорее всего, скалы в этом регионе сформировались из слоев осадочных отложений и грязи, скопившейся на дне древних озер.

В то время как небольшие количества глины детектировали и в других местах Марса, недавние образцы содержали наибольшие количества глинистых минералов из известных на данный момент.

"Подобные залежи глины - одна из главных причин, почему мы выбрали кратер Гейла и отказались от других вариантов посадки марсохода. Наши инструменты идеально приспособлены для раскрытия ее секретов", - рассказал Скотт Гузевич, один из участников научной команды Curiosity.

Ранее "Апостроф" сообщал, что исследователи изучили миграцию 495 дюн на Марсе и обнаружили, что некоторые из них двигаются с неожиданной скоростью.

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