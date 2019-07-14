Гороскоп на 14 июля: у Раков будут сюрпризы, а Скорпионам нужно следить за своей внешностью

Сейчас важно быть инициативными и не лениться. Хотите знать, что вас ждет 14 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно проявить настойчивость, кто будет смелым, а кого ждут напрасные траты.

Овен

Проявите настойчивость, не бойтесь быть инициативны. Вы способны на многое, и прекрасно это знаете. Действуйте, и делайте это смело, без оглядки на прошлое. Но не забывайте и об осторожности, особенно в общении с чужими людьми.

Телец

Тельцы будут особенно решительными в это время. Вы можете принять важные решения, которые помогут не только вам самим, но и отразятся на жизни окружающих. Продумывайте все шаги и не забывайте о последствиях своих поступков.

Близнецы

Вероятны напрасные траты, неправильные решения, неприятные разговоры. День может показаться очень противным, но не стоит слишком огорчаться. К вечеру негативные волны утихнут и вы сможете расслабиться. А до этого времени наберитесь терпения.

Рак

Вас наконец ждут приятные сюрпризы. События сложатся так, что любую ситуацию вы сможете повернуть в свою сторону. Смело назначайте деловые встречи и беритесь за амбициозные проекты. Также сейчас стоит попробовать что-то новое.

Лев

Событий будет мало, а вот идей - много. Записывайте свои мысли и планы, чтобы вернуться к ним в будущем. Также стоит соблюдать осторожность, негативные волны могут принести вам простуду или ссору с кем-то, кто для вас дорог.

Дева

Неприятные новости могут появиться с самого утра. Их стоит хорошенько обдумать, сделать выводы и только потом решать, как именно действовать. Не полагайтесь на чужие рекомендации и мнения, сейчас вам нужно думать самостоятельно.

Весы

Даже если вам очень хочется начать роман на работе, не поддавайтесь соблазну. Рабочее и личное - вещи тяжело совместимые. Не принимайте поспешных решений. Если ваши чувства достаточно сильны, они подождут момента, когда можно будет их выпустить.

Скорпион

Вы можете оказаться на важной встрече, поэтому обратите внимание на свой внешний вид. Помните, что встречают по одежке. Поэтому нужно не только подготовить аргументы и доводы, но и визуально произвести хорошее впечатление.

Стрелец

Наберитесь терпения и постарайтесь держать свое мнение при себе. Конфликты сейчас особенно вероятны, не провоцируйте их. Вы можете вспылить из-за любого пустяка, поэтому постарайтесь дистанциироваться от неприятных дел и людей.

Козерог

Для вас день будет непростым. Вам придется приспосабливаться к обстоятельствам, на которые вы никак не сможете повлиять. Импровизируйте и старайтесь действовать и размышлять гибко. В любовной сфере полагайтесь на интуицию.

Водолей

Не исключены приятные сюрпризы. Также вы можете смело браться за дела, которые давно запланировали. Если будете анализировать все происходящее и не делать поспешных выводов, добьетесь успеха. Также вы сможете преодолеть многие преграды.

Рыбы

Из-за своего упрямства вы будете отрицать, что ваш давний план уже устарел и никуда не годится. Примите реальность и не отворачивайтесь от фактов. Чем быстрее вы адаптируетесь к новой ситуации, тем скорее сможете добиться успеха.

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