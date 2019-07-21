Гороскоп на 21 июля: напряженный день у Весов и иллюзии у Козерогов

В этот период не стоит принимать поспешных решений. Хотите знать, что вас ждет 21 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого нагрузят работой, кому нужно быть осторожнее, а кто должен набраться терпения.

Овен

Овны будут на пике своей активности. За этот день вы успеете сделать больше, чем за всю прошедшую неделю. Вероятно, что вашу активность заметят не только дома, но и на работе. И попробуют нагрузить вас новыми задачами.

Телец

Тельцам стоит соблюдать особую осторожность во всех разговорах. Вы сейчас легко можете ляпнуть что-то лишнее, о чем позже будете очень сильно сожалеть. Думайте перед тем, как что-то произнести, ведь слово, как говорится, не воробей.

Близнецы

На работе от вас сейчас мало что зависит. Все видят в вас исполнителя, а не лидера и творца. Поэтому пока что стоит просто плыть по течению. Ваш звездный час обязательно наступит, но в этот период стоит сконцентрироваться на обычных делах.

Рак

Финансовые потери сейчас практически неизбежны. Постарайтесь просто отпустить все материальное и не переживать. Сейчас оно уйдет, но вскоре снова вернется. Лучше подумайте об общении с приятными людьми и уделите время им.

Лев

Вы сильно беспокоитесь о каком-то деле. Но стоит расслабиться, ведь оно завершится удачно. Но не без ваших усилий. Работайте и развивайтесь, тогда сможете не только добиться желаемого, но и получить крайне полезный опыт и знания.

Дева

Будьте чуть более легкомысленными и не воспринимайте все так серьезно. Вы немного преувеличиваете значимость некоторых дел. Отпустите ситуацию, пусть все идет своим чередом. Порадуйте любимого человека, это отвлечет вас от неприятных мыслей.

Весы

Для вас этот день может стать напряженным. Вы будете легко раздражаться и сердиться по мелочам. Нельзя позволять негативным волнам портить настроение и вам, и вашим близким. Если будете поддаваться порывам, можете кого-то обидеть.

Скорпион

В чем-то вам будет однозначно везти, а в каких-то делах, наоборот, ждут препятствия. Позитивные вибрации можно будет ощутить, если самостоятельно на них настроиться. Ваш эмоциональный фон сейчас чрезвычайно важен, займитесь им.

Стрелец

Вам стоит пересмотреть свое финансовое положение. Может казаться, что все под контролем, но в случае незапланированных трат вы рискуете остаться практически ни с чем. Посчитайте прибыль и продумайте предстоящие покупки.

Козерог

Вы можете находиться в плену иллюзий, поэтому не стоит доверять своим предположениям и догадкам. Перед тем, как делать какие-либо выводы, очень важно досконально изучить ситуацию и все проверить. Иначе окажетесь в неловком положении.

Водолей

Смело беритесь за все новое, экспериментируйте, рискуйте, ловите адреналин. Сейчас вам, в первую очередь, не должно быть скучно. Если сможете себя развеселить, получите дозу вдохновения, которой хватит еще надолго.

Рыбы

Сейчас вам стоит строить планы на будущее и продумывать новые проекты. Вероятно также получение интересного предложения, которое принесет вам немалую прибыль. А вот в общении с коллегами стоит соблюдать осторожность. Даже у стен есть уши.

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