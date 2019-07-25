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Гороскоп на завтра: Близнецов могут подвести, а Скорпионов ждет важное решение

четверг, 25 июля 2019, 17:00
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Фото: pixabay.com

В этот день не стоит полагаться на случай, все моменты важно продумывать. Хотите знать, что вас ждет 25 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут сюрпризы, кто будет слишком уверен в себе, а кому нельзя полагаться на окружающих.

Овен

Сегодняшний день для Овнов пройдет под знаком непредсказуемости. Вас может поджидать буквально что угодно. Чтобы свести к минимуму неприятности звезды советуют сосредоточиться на текущих делах, проявить последовательность и организованность.

Телец

Звезды предупреждают Тельцов о том, что излишняя самоуверенность может повредить вашим делам. Даже если вы в чем-то уверены на все сто это не значит, что вы правы. Помните - ошибиться может любой. Именно это знание поможет вам преуспеть сегодня.

Близнецы

Если Близнецы хотят, чтобы сегодняшние дела и вопросы решились гладко и быстро, в этот день им следует полагаться только на себя. Причем во всех сферах своей деятельности, так как вероятность того, что окружающие могут вас подвести, сегодня крайне велика.

Рак

Звезды сулят Ракам яркие эмоции и водоворот страстей. Поэтому ваш день будет благоприятен для всех творческих дел и начинаний. Он будет насыщен спонтанными и яркими чувствами. Делитесь ими с окружающими и они будут приносить радость вам в ответ.

Лев

Хороший день, чтобы проявить ваши лидерские качества, целеустремленность и энергичность. Звезды советуют вам сконцентрироваться на крупных и важных делах, ведь сегодня вашей энергии хватит на все.

Дева

События дня заставят вас действовать быстро и нестандартно. День будет наполнен интересными возможностями и чтобы их не упустить вам следует быть весьма проворными. Благодаря этому вы завоюете себе симпатии, а также обернете себе на пользу изначально неблагоприятные дела.

Весы

Вам стоит сконцентрироваться на себе и минимизировать контакты с окружающими. Сегодня ваши откровения могут сыграть на руку завистникам. Если вы что-то запланировали и от этого пришлось отказаться в силу обстоятельств - смиритесь и не переживайте. Уступив сегодня, вы найдете что-то завтра.

Скорпион

Вам предстоит принять важное решение и только холодный расчет, вдумчивость и ответственность помогут вам поступить правильно. Проблема может показаться, на первый взгляд, неважной, но от нее может зависеть многое в вашей судьбе.

Стрелец

Стоит проявить внимательность и при надобности - твердость и характер. Сегодня велик шанс манипуляций и повышенных запросов извне, поток которых может заставить вас растеряться и упустить инициативу.

Козерог

Сегодня Козероги меньше всего будут обращать внимание на мнение окружающих. Вы будете чувствовать уверенность в своей правоте и делах. С одной стороны такое поведение - путь к успеху в деловой сфере, но с другой - вы можете спровоцировать конфликты. Чтобы их избежать, попробуйте выступить в роли наставника, нежели командира.

Водолей

День для Водолеев будет насыщен расслабляющей и приятной атмосферой. Хорошей идеей будет отдалиться от мирской суеты и посвятить как можно больше времени себе и тому, что радует. Сегодня не стоит присоединяться к каким-то массовым мероприятиям - это может принести внутренний дискомфорт.

Рыбы

Сегодня звезды наделят Рыб силой воли, убедительностью и коммуникабельностью. Эти качества будут нужны при возникших трудностях, которые вы сможете в итоге решить в вашу пользу, так как в основном это будут вполне конкретные люди, а с ними вы сможете без особого труда договориться.

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