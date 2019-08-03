Гороскоп на 3 августа: удача у Овнов и лень у Стрельцов

В этот период многим улыбнется Фортуна. Хотите знать, что вас ждет 3 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет подъем в карьере, кому не стоит назначать переговоры, а кого посетят яркие идея.

Овен

Овны в этот день будут удачливы. Вам могут предложить заняться профессиональным ростом, не стоит отказываться от интересных идей. На любовном фронте все будет неоднозначно. Противоречивые чувства сейчас лучше проверять.

Телец

Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.

Близнецы

Близнецов посетят очень оригинальные и интересные идеи, которые оценят не только окружающие, а и люди со стороны. Важно не терять боевой настрой, идите вперед, не останавливаясь и не сбавляя темп. Вскоре вас ждет что-то внезапное и приятное.

Рак

Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.

Лев

Львы смогут помочь другим решить их проблемы. Это положительно скажется на вашей самооценке, но не стоит забывать и о собственных делах. Вероятна скорая встреча с приятными людьми. Настройтесь на общение и не давайте себе грустить.

Дева

Вы будете чрезвычайно миролюбивы, поэтому все назревающие конфликты сможете пресечь еще в корне. Это поможет не только вам самим, но и вашему окружению. Если думаете, что можете кому-то помочь своим советом, попробуйте. Но не настаивайте.

Весы

Смело беритесь за новые дела, не бойтесь пробовать что-то, чего раньше никогда не делали. Сейчас вы полны энергии и энтузиазма, это может привести вас к совершенно неожиданным успехам. Ловите волну и не опускайте паруса, удачи!

Скорпион

Не ленитесь проводить длительные беседы. Да, самим все решить было бы быстрее, но с командой вы будете действовать куда более эффективно. Помните, что в одиночку крайне непросто добраться до далеких целей. Будьте мудрее и рассудительнее.

Стрелец

Ваша лень не даст вам получить то, чего вы хотите. Если не сможете заставить себя трудиться, упустите свой шанс. Вспомните о вашей цели и подумайте, готовы ли вы отдать ее кому-то другому? Если нет, действуйте активнее.

Козерог

В первой половине дня вы можете получить важную информацию. Не ждите от окружающих серьезных поступков, они могут не оправдать ваших ожиданий. При решении деловых вопросов опирайтесь только на собственные знания и опыт.

Водолей

Водолеев наконец ждет сильный прогресс в нескольких делах. Вы будете активны и положительно настроены, поэтому новые задачи будут даваться с легкостью. А вот здоровье может подвести, следите за своим самочувствием внимательнее.

Рыбы

Волнения и переживания будут поджидать вас на каждом углу. А вот больших побед в этот день ждать не стоит. Наберитесь терпения. Больше всего вам сейчас нужна внутренняя гармония. Если сможете ее удержать, приятно удивитесь чуть позже.

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