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Гороскоп на 4 августа: Львы могут наломать дров, а Козерогам нужно побездельничать

воскресенье, 04 августа 2019, 08:00
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Фото: pixabay.com

В это время важно помнить о собственных желаниях. Хотите знать, что вас ждет 4 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого будут слушать люди, кто будет раздражительным, а кто должен отвлечься от проблем.

Овен

Овны будут общительны и обаятельны, смело устраивайте любые встречи, они пройдут гладко и приятно. Сейчас люди особенно внимательно вас слушают, это можно использовать, чтобы завершить давние проекты. Но не будьте слишком настойчивы.

Телец

Тельцов будет сильно раздражать отсутствие каких-либо интересных занятий и возможности проявить себя. Вы можете хотеть броситься в какую-то крайность просто из-за скуки. Важно помнить об ответственности и не делать глупостей.

Близнецы

Вам стоит порадовать себя, даже если вам кажется, что на это нет ни времени, ни ресурсов. Купите себе что-то новенькое, съешьте любимую еду, поспите на час дольше. Сделайте все возможное, чтобы заставить себя улыбнуться и отвлечься от проблем.

Рак

Для представителей этого знака наступает период удач и побед. Вы можете опередить своих конкурентов, если не будете лениться и приложите необходимые усилия. Не сдавайтесь, вы находитесь в одном шаге от финишной прямой.

Лев

Вы можете наломать дров как на работе, так и дома. Стоит дважды продумывать свои слова перед тем, как их произнести. Люди могут быть обидчивы, не стоит их провоцировать. Вам также нужно задуматься о своем здоровье, обратите внимание на самочувствие.

Дева

Представителям этого знака лучше расслабиться и не слишком много работать. Если вы хотели уделить время дивану и любимой книге - сейчас идеальный момент для такого досуга. Вам нужно перезагрузиться и как следует набраться сил.

Весы

Вам придется самостоятельно принимать решения и воплощать их. Стандартные методы вам не годятся, это будет вызывать непонимание у окружающих. Но, несмотря на неприятие других людей, вы добьетесь выдающихся результатов.

Скорпион

Вас ждут неприятные ошибки и промахи. Вы будете думать, что делаете все верно, но ситуация может резко измениться и ваши планы придется корректировать. Действуйте и мыслите гибко, не привязывайтесь к одному конкретному восприятию происходящего.

Стрелец

Вам легко будет добиться успехов и опередить конкурентов, но для этого нужно будет активно поработать. Ваше терпение поможет дойти до нужного этапа. Идите вперед и не давайте себе лениться, тогда скоро получите желаемое.

Козерог

Вам не помешало бы просто побездельничать. Закончите работу и расслабьтесь. Просто не делайте ничего, что вам неприятно. Это пойдет на пользу вашему внутреннему равновесию. Также хорошо бы провести время с близкими людьми.

Водолей

День будет хорошим для любой самостоятельно работы. Вам сейчас лучше все делать самому, окружающие своей поддержкой будут только отвлекать и мешать. Дистанциируйтесь от коллег и постарайтесь завершить дела спокойно.

Рыбы

Рыбам сейчас нельзя действовать в спешке. Вы можете поддаться импульсу, этого делать нельзя. Эмоции захлестывают вас со всех сторон, используйте их как источник вдохновения. А на недоброжелателей просто не обращайте внимания.

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