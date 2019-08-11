Гороскоп на 11 августа: Рыбам придется начать все заново, а Стрельцы захотят вернуть прошлое

Сейчас стоит обратить внимание на свое окружение. Хотите знать, что вас ждет 11 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого захлестнет ностальгия, а кому придется бороться со своим характером.

Овен

Для представителей этого знака время будет эмоциональным. Вы будете вспоминать свои старые ошибки, думать, как могли бы поступить иначе в прошлом. Не позволяйте этому грузу тянуть вас назад. Вы теперь другой человек, помните об этом.

Телец

Для представителей этого знака наступит период, когда придется подстроиться под ситуацию. Вы будете планировать что-то одно, а в итоге все сложится совсем иначе. Импровизируйте и не жалейте о давних возможностях и планах.

Близнецы

Близнецы в этот период будут очень раздражительны. Вас будут бесить все вокруг, даже привычные дела и приятные люди могут заставить вас нервничать. Попейте мятного чаю, прогуляйтесь, подышите свежим воздухом. Скоро все устаканится.

Рак

Для вас время будет непростым. Вам нужно будет выбирать между рабочими делами и дружескими отношениями. Конечно, вы сами решаете, что для вас важнее. Но не спешите с выводами и постарайтесь все тщательно обдумать.

Лев

Львы сейчас будут наполнены вдохновением. Море планов, идей и желаний может вас захлестнуть. Старайтесь все продумывать до мелочей, иначе можете упустить важные детали. С близкими стоит быть аккуратнее, они сейчас могут вести себя импульсивно.

Дева

У Дев вероятны разочарования. Вы потратите немало сил и времени на проект, который не принесет желаемых результатов. Подумайте, может это не то дело, которому нужно уделять столько внимания?

Весы

У вас в этот период появится шанс преодолеть сразу несколько давних преград. Но цена за такой подарок судьбы будет высокой. Не соглашайтесь разрушать то, что для вас дорого. Даже если новые высоты выглядят очень привлекательно.

Скорпион

Скорпионам будет трудно поставить перед собой цели и на них сосредоточиться. Лучше не планируйте на это время ничего серьезного, ваши ресурсы сейчас не в лучшей форме. Постарайтесь разделить обязанности и отдохнуть.

Стрелец

Вы будете хотеть вернуться в свое прошлое, чтобы избежать нынешних проблем. Ностальгия - это хорошо, но только в пределах разумного. Контролируйте свои воспоминания, они всего лишь являются плодом ваших размышлений.

Козерог

Для Козерогов этот день будет наполнен трудностями. Вы будете пытаться добиться успеха в каком-то деле, которое пока никак не будет вам даваться. Продумайте свою тактику, очень может быть, что вся проблема только в ваших неверных шагах к цели.

Водолей

Ваши недавние дела принесут гораздо больше хлопот, чем вы изначально планировали. Придется перекраивать свои планы, может быть даже вам придется отказаться от каких-то желаний. Все, что придется отменить сейчас, можно будет наверстать позже.

Рыбы

Рыбы будут уверенно двигаться в какую-то сторону, но вскоре поймут, что выбрали неверное направление. В этот момент стоит просто развернуться и начать все заново, без эмоций. Не расстраивайтесь из-за неудачных попыток, это все опыт.

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