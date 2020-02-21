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Гороскоп на 21 февраля: Девам стоит организовать свидание, а Водолеи будут сильно удивлять окружающих

пятница, 21 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 21 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет раздражаться по мелочам, а кому нельзя верить своим сновидениям.

Овен

День будет неплохим, но вам он не слишком понравится. Овны будут раздражаться по мелочам, поэтому даже самые обычные вещи покажутся вам чем-то неприятным и обидным. Сейчас ни о каких переговорах не может быть и речи.

Телец

Вы можете укрепить свою позицию лидера, если будете действовать активно и решительно. Но не стоит цепляться только за свою уверенность, опирайтесь на подсчеты и факты. Если чувствуете, что теряете авторитет, поговорите с окружающими по душам.

Близнецы

Сны, которые приснятся в этот день, стоит толковать совершенно наоборот. Не идите напролом в ваших делах, в спокойном ритме вы добьетесь желаемого гораздо скорее, ведь не наломаете дров. Возможно вам придется уделить время детям. И не обязательно своим.

Рак

Вы будете слишком эмоционально реагировать на все. Окружающие смогут вас понять и поддержать, но все равно день будет непростым. Вечером лучше расслабиться и просто выговориться кому-то, кому вы доверяете. Вам стоит выплеснуть эмоции.

Лев

Это отличное время для планирования и придумывания новых занятий. Смело составляйте планы на будущее, можете заняться чем-то, что ранее казалось вам слишком сложным. Львы сейчас полны сил и готовы работать, используйте это время с умом.

Дева

Вы сможете наладить контакт с вашим партнером. Рискованных поступков лучше не совершать. Обратите внимание на ваши сны, подсознание пытается что-то до вас донести. 21 февраля - хороший день для свидания, организуйте его со вкусом и фантазией.

Весы

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Скорпион

Можно смело восстанавливать любые взаимоотношения, как деловые, так и сугубо личные. Сейчас ваши коммуникативные навыки будут на высоте. Также вам будет легко даваться решение важных вопросов и подведение итогов. Примените это в работе.

Стрелец

Постарайтесь побыть наедине со своими мыслями и разложить их по полочкам. Впереди хорошее время, но вам нужно настроиться на позитив, чтобы получить от него удовольствие. Прошлые травмы не дают вам расслабиться, отпустите их.

Козерог

Вы будете легко находить единомышленников в любых вопросах. Людей сейчас к вам так и тянет. Постарайтесь собрать сильную команду для реализации своих идей. И превратите собственные планы в общие, так они действительно "выстрелят".

Водолей

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Рыбы

Внимательно следите за приметами и знаками. Сейчас ваше шестое чувство очень обострено, прислушайтесь к нему. На 21 февраля хорошо бы назначить важные переговоры. Даже если они были запланированы на другое время, постарайтесь их перенести.

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