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Гороскоп на 10 марта: Весам стоит опасаться лести, а Скорпионов ждут непростые задачи

вторник, 10 марта 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 10 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно понаблюдать за ситуацией, а кто должен присмотреться к своему здоровью.

Овен

Внезапный груз проблем и дел немного застал вас врасплох и очень сильно давит на ваши плечи. Кажется, что началась какая-то черная полоса, но на самом деле это просто этап испытаний. Он скоро пройдет, поэтому не нужно слишком сильно из-за него переживать.

Телец

На вашем пути сецчас появится немало соблазнов и искушений. Можете немного побаловаться, но не позволяйте себе лишнего и помните об осторожности. Также стоит обратить внимание на свой организм, сейчас вы легко можете переутомиться. И не заметить что-то важное.

Близнецы

Утром вы можете чувствовать себя не лучшим образом. Не испытывайте на прочность свое тело. Если чувствуете, что сил совсем нет, откажитесь от части планов. Так будет лучше для всех. Также стоит подумать о планах на вечер. Возможно, будет лучше их отменить.

Рак

Здоровое питание сейчас будет очень важным для вашего хорошего настроения, ведь все вредное сразу же отразится за состоянии вашего организма. Помните о вашем самочувствии и не откладывайте полезные занятия. Ваша лень сейчас - ваш главный враг.

Лев

В первой половине дня вас ждет какое-то неожиданное событие. Не реагируйте на него слишком эмоционально, иначе можете упустить важную информацию. Переспросите дважды, если что-то не до конца понимаете. И не забывайте о старых обещаниях.

Дева

Девы будут решительны и активны. Это привлечет внимание влиятельных людей. Вы сможете добиться новых высот в своих начинаниях, это станет хорошей почвой для будущего профессионального роста. Прислушивайтесь к советам экспертов.

Весы

В вашем окружении появится человек, который очень вами заинтересуется. Вероятно, его интерес будет связан с переменами в вашей личной жизни. Обратите внимание на слова и действия окружающих. Они подскажут вам правильный выход. И не ведитесь на лесть.

Скорпион

Вас ждут сложные задачи, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите немного хитрости. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не угодить в неприятную ситуацию. Подумайте, нету ли у вас важных дел, которые давно пора довести до ума?

Стрелец

Представителям этого знака нужно обратить внимание на свое самочувствие. Если заметите, что что-то не так, сразу же обращайтесь к специалистам. Сейчас нельзя забывать о своем здоровье, иначе позже оно напомнит вам о себе. Именно тогда, когда это будет максимально не вовремя.

Козерог

Вы сейчас можете внезапно заболеть, поэтому следите за своим здоровьем и слушайте свой организм. Старайтесь хорошо питаться, пейте витамины и не злоупотребляйте вредными привычками. Также стоит отказаться от экстремальных видов спорта, ваша ловкость в этот день может вас подвести.

Водолей

Водолеям придется заниматься делами, которые вам совсем не нравятся. Но, к сожалению, за вас никто другой не сможет все закончить. Наберитесь терпения, всем иногда нужно делать что-то не слишком интересное и приятное. Даже самым творческим людям, вроде вас.

Рыбы

Ваш творческий потенциал растет, но не стоит забывать о привычных делах и важных задачах. Постарайтесь увлекаться новыми занятиями без ущерба основному ритму. Не стоит также слишком активно рваться вперед, всему свое время. Посмотрите пока что на все глазами наблюдателя. И сделайте выводы.

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