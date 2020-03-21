Гороскоп на 21 марта: Близнецам нужно соблюдать осторожность, а Скорпионам следует сосредоточиться

Хотите знать, что вас ждет 21 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет проявлять бунтарский дух, а кому нужно действовать очень оперативно.

Овен

Овны будут во всем пытаться проявить свой бунтарский дух. Вы будете стремиться нарушать все правила и действовать против системы. Многие могут оценить такой подход, но найдутся и те, кого такая тактика очень рассердит.

Телец

Вам нужно действовать очень оперативно. Не ленитесь и делайте все, чтобы добиться желаемого. Даже если кажется, что силы на исходе, не опускайте руки. Лучше делать все самостоятельно, помощь со стороны сейчас будет малоэффективна.

Близнецы

Сейчас может показаться, что вам все моря по колено. Но это не совсем так. Лучше соблюдайте осторожность и не беритесь за дела, в которых не уверены на 100%. Совершить ошибку всегда проще, чем ликвидировать ее последствия.

Рак

Волнения и переживания будут поджидать вас на каждом углу. А вот больших побед в этот день ждать не стоит. Наберитесь терпения. Больше всего вам сейчас нужна внутренняя гармония. Если сможете ее удержать, приятно удивитесь чуть позже.

Лев

Неожиданная новость может вас напугать. Но позже вы успокоитесь и сможете все тщательно обдумать. Перемены будут приятными, хоть и внезапными, поэтому не стоит оценивать их слишком критически. Прислушайтесь к словами друзей.

Дева

Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей. В конце концов, какая разница, что говорят посторонние?

Весы

Весы получат возможность исполнить давнее желание какого-то человека. Действовать вам придется быстро, поэтому времени на размышления будет совсем мало. Принимайте решение сердцем, если верите в идею - дайте ей шанс.

Скорпион

Если вы сможете сосредоточиться и взять себя в руки, день пройдет достаточно гладко. Сейчас от вас требуется серьезная концентрация и внимание к деталям. Не упускайте ничего из виду, вы должны все контролировать, чтобы управлять процессом.

Стрелец

Вас ждут непростые дела, но вы сможете легко с ними справиться, если проявите смекалку. Обдумывайте последующие шаги, чтобы не оказаться в неловком положении. И задумайтесь, нету важных задач, которые нужно закончить в первую очередь.

Козерог

Для Козерогов этот период будет непростым. Вам придется браться за несколько задач сразу, это будет сильно сбивать с толку. Постарайтесь разграничить личное и рабочее пространство, не спешите. Только так вы сможете сохранить баланс.

Водолей

Водолеям в этот период придется собраться и действовать, вопреки своим внутренним противоречиям. Это время будет непростым, но нельзя полагаться на случай. Все, что дальше последует, зависит только от вас и ваших решений.

Рыбы

Рыбы будут общительны и обаятельны, смело устраивайте любые встречи, они пройдут гладко и приятно. Сейчас люди особенно внимательно вас слушают, это можно использовать, чтобы завершить давние проекты. Но не будьте слишком настойчивы.

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