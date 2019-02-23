Что делать с украинскими певицами, попавшими в "крымский" скандал: появилось заявление министра

По словам вице-премьера, министра культуры Вячеслава Кириленко, артисты, которые гастролировали в РФ или не признают территориальной целостности Украины, не могут участвовать в финале национального отбора на "Евровидение-2019".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, УЖЕ стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", - написал он.

Как добавил Кириленко, такие артисты не могут принимать участие в конкурсе и представлять Украину.

"Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части Финала Национального отбора на "Евровидение-2019"", - отметил министр.

Как сообщал "Апостроф", в сети разгорелся громкий скандал с участием финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос журналиста о том, чей Крым.