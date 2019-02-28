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Известный продюсер пояснил, в чем тупость отказа Украины от участия в "Евровидении"

четверг, 28 февраля 2019, 12:50

Отказ Украины от участия в "Евровидении" оскорбляет достоинство украинских музыкантов, и является самым "тупым" решением главы НОТУ Зураба Аласании.

Об этом "Апострофу" рассказал музыкальный продюсер, композитор, поэт и драматург Александр Ягольник.

"Это колоссальный позор на международном уровне, который будут вспоминать наши соседи практически всегда, когда захотят нас потом как-то достать, а все международное сообщество, которое любит "Евровидение", будет крутить пальцем у виска", - подчеркнул он.

По его словам, это "наиболее тупое решение", которое когда-либо принимал Аласания в своей жизни.

"Оно оскорбляет достоинство украинских музыкантов вообще, и тех людей, которые вкладывают свои талант и душу в то, чтобы украинская песня развивалась и была популярной. Потому что так откровенно, как это было сделано с телефонными манипуляциями по YUKO, когда единственная украинская песня группы, солистка которой публично отказывается от российского гражданства в пользу украинского, набирает меньше баллов, чем две девушки из Крыма (дуэт Анна-Мария), которым трудно сказать, что Крым - это Украина. У меня просто нет слов", - отметил Ягольник.

Продюсер считает, таким образом "систему утопили, и даже не хочется думать вообще о музыке, потому что чиновники могут решать все, что они себе думают".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Этот позор катастрофи­чески ударит по имиджу Украины - музыкальный продюсер об отказе от Евровидения.

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