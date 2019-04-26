Пасха 2019: священник рассказал, нужен ли пост и что положить в праздничную корзину

Священнослужитель, настоятель храма Покрова Божией Матери Православной церкви Украины Николай Гопайнич рассказал, что нужно сделать перед Пасхой.

Об этом сообщает Gazeta.ua.

"Нужно подготовиться прежде морально - прийти в церковь, исповедаться и причаститься во время поста. Кроме страстной пятницы, потому что в этот день литургия не совершается", - рассказал священник.

"Пост носит больше дисциплинарный характер для того, чтобы дать человеку возможность усовершенствоваться в своей воле. Его часто превращают в диету. Люди отказываются от потребления той или иной пищи, а дух остается греховным", - отметил он.

По словам священнослужителя, не стоит придерживаться поста, если он "расценивается только как очищение тела".

"Есть люди, которые в пост не пьют спиртное и почти не едят привычную пищу, а в первый день Пасхи напиваются и наедаются так, что мира Божьего не видят. Тогда массово обращаются к врачам с желудочными обострениями. Это неправильно. Не следует поститься в ущерб здоровью. Надо учитывать, больной человек, работает на тяжелой работе. Все индивидуально", - рассказал Николай Гопайнич.

Он также отметил, что на Пасху нужно обязательно прийти в церковь. Служба начинается в субботу вечером в 23:00 и продолжается до трех-четырех утра воскресенья.

"Неважно, во сколько освящать куличи. Главное - прийти. В селах священники имеют и по три-четыре прихода, поэтому могут святить и позже. Бывали случаи, что и далеко в полдень приходили. Уже, ясное дело, нетрезвые и наеденные. Это недопустимо", - добавил он.

Священнослужитель также объяснил, что обязательно должно быть в корзине. Главное - паски и крашенные яйца. "Можно мясо разных видов, сыр, масло. Некоторые несут яблоки, бананы, вино. Даже водку. Но это пренебрежение к празднику и церкви. Максимум - кагор", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", на Пасху в Украине стоит ждать ухудшение погоды, которое ознаменуется дождями и ощутимым похолоданием.