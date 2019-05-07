Гробки на Донбассе: украинский музыкант взорвал сеть матерной песней о наболевшем

Украинский певец Орест Лютый записал очередную ироническую песню о вторжении России на Донбасс и судьбе российских наемников, которые были ликвидированы на украинской территории.

Композиция была опубликована в Youtube на канале "Орест Лютий & Антін Мухарський".

Так, в первой части композиции исполнитель иронизирует над энтузиазмом россиян по поводу оккупации Донбасса в 2014 году и "миротворческой" повесткой, продвигаемой пророссийскими политиками в Украине уже в 2019 году.

Вторая часть песни посвящена погибшим на Донбассе российским наемникам, здесь артист частично копирует манеру исполнения популярных на постсоветском пространстве рэперов, работающих в "криминальной" стилистике. Также Орест Лютый перепевает фрагменты из легендарных песен позднего советского периода, которые во многом повлияли на мировоззрение россиян, поддержавших аннексию Крыма и оккупацию части украинского Донбасса.

Осторожно, текст песни содержит нецензурную лексику

Поклонники автора под видео отметили актуальность и содержательность новой композиции.

Как сообщал "Апостроф", в середине марта украинский артист Антин Мухарский, также известный как Орест Лютый выпустил современную пародию на известное всем произведение российского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание".