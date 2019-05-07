RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

7 мая

02:13
В Киеве объявили в розыск парочку наглых воров: фото
01:35
Обнаженная Екатерина Кухар показала, как проводит время в Греции
01:25
Гробки на Донбассе: украинский музыкант взорвал сеть матерной песней о наболевшем
00:14
Нулевой мемориал: опубликованы сильные фото с места гибели героев Украины на Донбассе

6 мая

23:54
Катастрофа самолета в Москве: в России сделали важное заявление о "черном ящике"
23:45
"Манчестер Сити" одержал сверхважную победу в чемпионской гонке: видеообзор
23:24
Выжила чудом: появились подробности о состоянии пострадавшей украинки в авиакатастрофе в Москве
22:53
Жуткое ДТП с туристами на Прикарпатье: появилась важная деталь о водителе и новые фото с места ЧП
22:23
Стрельба возле паба в Киеве: стали известны подробности о стрелке
21:51
Смерть украинского морпеха, за жизнь которого боролись пять суток: появилось фото
21:33
Псевдоактивисты вымогали взятку у столичного застройщика, – СМИ
21:04
Стало известно о ротации важного дипломата США, связанного с Украиной
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гробки на Донбассе: украинский музыкант взорвал сеть матерной песней о наболевшем

вторник, 07 мая 2019, 01:25
переглянути новину українською

Украинский певец Орест Лютый записал очередную ироническую песню о вторжении России на Донбасс и судьбе российских наемников, которые были ликвидированы на украинской территории.

Композиция была опубликована в Youtube на канале "Орест Лютий & Антін Мухарський".

Так, в первой части композиции исполнитель иронизирует над энтузиазмом россиян по поводу оккупации Донбасса в 2014 году и "миротворческой" повесткой, продвигаемой пророссийскими политиками в Украине уже в 2019 году.

Вторая часть песни посвящена погибшим на Донбассе российским наемникам, здесь артист частично копирует манеру исполнения популярных на постсоветском пространстве рэперов, работающих в "криминальной" стилистике. Также Орест Лютый перепевает фрагменты из легендарных песен позднего советского периода, которые во многом повлияли на мировоззрение россиян, поддержавших аннексию Крыма и оккупацию части украинского Донбасса.

Осторожно, текст песни содержит нецензурную лексику

Поклонники автора под видео отметили актуальность и содержательность новой композиции.

Как сообщал "Апостроф", в середине марта украинский артист Антин Мухарский, также известный как Орест Лютый выпустил современную пародию на известное всем произведение российского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Новости

7 мая

02:13
В Киеве объявили в розыск парочку наглых воров: фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пасха 2019: как праздновать, традиции и обычаи

Великая суббота 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Страстная пятница: что нельзя делать 26 апреля, традиции и приметы

Чистый четверг 2019: что нельзя делать в этот день, традиции и приметы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: