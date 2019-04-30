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Гимн рабов: в сети бурно обсуждают записанную в России видеоверсию популярной украинской песни

вторник, 30 апреля 2019, 08:35
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В сети активно обсуждают видеоклип, снятый на композицию украинской исполнительницы KAZKA под названием "Плакала". В нем российские правоохранители записали "безумно правдивую песню о жизни в России", пишут в сети.

"Перед просмотром готовьте тазик ибо такого пи***ца еще белый свет не видовал.

Судебные приставы записали безумно правдивую песню о жизни в России. "Долги, долги растут, долги плати". Надо петицию писать, чтобы этот шедевр стал гимном и его включали на всех массовых мероприятиях", - говорится в сообщении одного из пользователей в Facebook.

В сети отмечают, что таким образом российские правоохранители продемонстрировали скрытую форму протеста против руководства страны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что жители Львовской области, чтобы привлечь внимание к жуткому состоянию дорог в своем районе, сняли клип-пародию на хит группы KAZKA "Плакала".

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