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Стало известно, что Епифаний и Зеленский обсуждали во время встречи

воскресенье, 12 мая 2019, 12:12
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Стало известно, о чем говорили победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский и глава Украинской Православной церкви Епифаний во время встречи, которая состоялась в конце апреля.

Подробностями встречи Епифаний поделился на своей странице в Facebook.

"О чем шла речь с президентом Владимиром Зеленским? С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно развивать свое будущее. Владимир Александрович произвел на меня положительное впечатление. Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время - время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью", - написал он.

Как сообщал "Апостроф, ранее глава ПЦУ Епифаний высказался об опасном конфликте с Филаретом.

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