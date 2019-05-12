Стало известно, что Епифаний и Зеленский обсуждали во время встречи

Стало известно, о чем говорили победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский и глава Украинской Православной церкви Епифаний во время встречи, которая состоялась в конце апреля.

Подробностями встречи Епифаний поделился на своей странице в Facebook.

"О чем шла речь с президентом Владимиром Зеленским? С новоизбранным президентом Владимиром Зеленским мы имели первую встречу. На ней говорили о том, как государство и церковь будут совместно развивать свое будущее. Владимир Александрович произвел на меня положительное впечатление. Верю, что наша первая встреча станет основой для дальнейшего сотрудничества между церковью и государством. Ведь церковь действительно является духовным фундаментом нашего Украинского государства, особенно в это трудное для Украины время - время войны. Также мы обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью", - написал он.

Как сообщал "Апостроф, ранее глава ПЦУ Епифаний высказался об опасном конфликте с Филаретом.