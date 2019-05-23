Достигли дна: сети возмутил спектакль в России про ликвидированного главаря ДНР

В России Московский художественный театр (МХАТ) презентовал в качестве спектакля книгу боевика ДНР Захара Прилепина, где часть повествования была посвящена ликвидированному главарю террористической организации Александру Захарченко.

Об этом сообщил сам писатель и бывший лидер террористического полка из Докучаевска у себя в Twitter.

В то же время в соцсетях такого рода спектакль во всемирно известном МХАТе не оценили. Российские пользователи отметили политическую ангажированность и милитаристский окрас события, а украинские принялись иронизировать относительно деталей биографии Захарченко, отмечая, что масштаб личности известного террориста в контексте его "героизации" деятелями культуры должен вызывать большие сомнения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в так называемой ДНР сообщили о полном раскрытии дела бывшего главаря боевиков Александра Захарченко, который был убит 31 августа 2018 года. По словам действующего главаря боевиков, среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины".