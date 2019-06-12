Сценарист "Чернобыля" ответил на слухи про съемки 6 серии

Продюсер и сценарист популярного сериала "Чернобыль" от канала HBO, Крег Мейзин опроверг информацию о съемках еще одной, документальной, серии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter в ответ на вопрос журналистов.

"Это неправда", – ответил Мейзин.

Ранее в Управлении туризма и промоций Киевской городской государственной администрации сообщили, что создатели минисериала рассматривают возможность вернуться в Украину, чтобы снять шестой эпизод.

"Интересный факт, о котором мы также узнали на пресс-туре в Чернобыльскую зону от Сергея Мирного (командира радиационной разведки, участвовал в составлении первых карт радиационного загрязнения после аварии на ЧАЭС), создатели мини-сериала" Чернобыль "обсуждают возможность вернуться к Киев и Чернобыльской зоны, чтобы снять 6 эпизод ", - сообщили на странице управления в Facebook.

По их словам, это должна была быть документальная серия о том, как выглядит Чернобыльская зона спустя более 30 лет после катастрофы, а также интервью с очевидцами аварии на ЧАЭС.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналист предложил мощные идеи для создателей сериала "Чернобыль".