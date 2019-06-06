Мир точно содрогнется: журналист предложил мощные идеи для создателей сериала "Чернобыль"

Российский журналист Василий Максимов предложил американскому кабельному каналу HBO задуматься над экранизацией событий, связанных с военной агрессией РФ против Украины.

Об этом он написал у себя в Twitter-аккаунте.

Так, он упомянул сбитый рейс MH-17 на Донбассе, оккупацию Крыма "зелеными человечками", оккупацию Славянска гибридными силами, трагедию под Иловайском и Дебальцево. По его мнению, основа для сценария уже подготовлена журналистами и материалами международных дел, оформленных украинскими уполномоченными органами.

Особое внимание он призвал обратить на ложь и пропаганду российских властей относительно указанных событий.

"Надеюсь когда-нибудь НВО снимет сериал про рейс MH-17, про захват Крыма и Славянска, про Иловайск и Дебальцево, про преступления и ложь России. Чтобы мир содрогнулся. Только, боюсь, пяти серий не хватит", - отметил журналист.

Как сообщал "Апостроф", успех сериала "Чернобыль" о трагедии на ЧАЭС в 1986 году, снятый каналом HBO, увеличил поток туристов в Чернобыльскую зону на 30-40%.