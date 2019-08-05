Умер автор популярных советских песен

В понедельник, 5 августа, в возрасте 82 лет умер композитор, автор известных песен Сергей Березин.

Об этом сообщила друг композитора, поэтесса Лариса Рубальская.

Березин был основателем руководителем вокально-инструментального ансамбля "Пламя".

"Прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек", — отзывается о нем Рубальская.

Отмечается, что композитор являлся автором таких известных песен, как "Идет солдат по городу", "Снег кружится", "На дальней станции сойду" и других произведений.

Песни Сергея Березина исполняли Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Александр Серов и многие другие известные певцы.

Напомним, как ранее сообщал Апостроф, 4 августа российский певец и композитор, звезда русской эмиграции, Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.