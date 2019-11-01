В мумии древнеегипетской кошки обнаружили неожиданную находку: опубликованы фото

Во Франции с помощью 3D-технологий исследовали древнеегипетскую мумию кошки и нашли три хвоста и пять лап.

Об этом сообщает "Naked Science".

Французские специалисты из Национального института профилактических археологических исследований изучили мумию древнеегипетской кошки возрастом 2,5 тысячи лет, которая хранится в Музее изящных искусств Ренна (Бретань). Однако исследование провели без "вскрытия" или удаления повязок.

Для начала специалисты создали трехмерную модель мумии, в качестве базы использовав рентгенографические снимки, полученные от ветеринара. Затем ее обработали с помощью технологии дополненной реальности, распечатали на 3D-принтере, "просветив" и выделив лишь некоторые части мумии.

В результате оказалось, что внутри полупрозрачной модели нет черепа, вместо него был шарик из ткани. Кроме того, мумия содержала пять задних лап и три хвоста.

"Мы ожидали увидеть одну кошку, а не несколько сразу. Сохранились миллионы мумий животных, некоторые из них на самом деле пусты, другие содержат лишь одну кость, а иногда и целый скелет. Реннская мумия - один из возможных вариантов", - объяснил сотрудник Inrap Феофан Николас.

3D-модель этой мумии представлена в Музее изящных искусств, и его посетители могут сами рассмотреть содержимое древнего артефакта при помощи специальных очков.

Как сообщал "Апостроф", в Египте вблизи города Луксор археологи нашли 20 древних деревянных саркофагов, в которых, вероятно, похоронены священники.