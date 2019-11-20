Археологи заглянули в гробницу императора Священной Римской империи: фото уникальных находок

В Вене ученые при помощи небольших видеокамер исследовали изнутри последнюю нетронутую часть гробницы германского императора Священной Римской империи Фридриха III.

Об этом сообщает Archaeology News Network.

Гробница императора Фридриха III (1415-1493 годы) находится в Соборе Святого Стефана в Вене. Она считается одним из главных шедевров позднего периода готической архитектуры. По мнению исследователей, полное вскрытие гробницы невозможно без повреждений. Поэтому изучают ее с крайней осторожностью.

Archaeology News Network

Например, еще в 1969 году в гробнице было просверлено небольшое отверстие. Ходили слухи, что могила пуста, но впоследствии они были опровергнуты. Именно это отверстие сейчас и использовали ученые, чтобы при помощи небольших видеокамер заглянуть внутрь.

Помимо императорских знаков отличия, они обнаружили в гробнице отчеканенные на заказ монеты, большое распятие с изображением Иисуса и различные ценные ткани.

Также была обнаружена корона, вероятно, выполненная из позолоченного серебра. По мнению ученых, это один из самых старых сохранившихся образцов короны, который был характерен для императорского дома Габсбургов в последующие века.

Archaeology News Network

Полные результаты исследования будут обнародованы в ближайшее время. Пока же ученые ограничились кратким описанием и несколькими снимками, сделанными в процессе изысканий.

Archaeology News Network

Фридрих III правил 53 года, он дольше всех занимал трон главы Священной Римской империи. Кроме того, он был единственным Габсбургом, коронованным в Риме по традициям средневековья. Произошло это в 1452 году. Фридрих III, который считается последним императором средневековья, был коронован папой Николаем V.

Его преемник Максимилиан I считался императором Священной Римской империи с 1508 года. Он был реформатором. При нем, с 1512 года империя получила свое новое название - Священная Римская империя германской нации.

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