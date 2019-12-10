Под Киевом археологи обнаружили удивительные находки: фото

На протяжении 7 и 8 декабря в городке Борисполь под Киевом археологическая экспедиция Института археологии НАНУ обнаружила необычную находку - горн в.п. XIX века.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ИА "Взгляд".

Найденная печь для обжига керамических изделий для Украины находка редкая. Все указывает на то, что в Борисполе в эпоху казачества располагался гончарный цех.

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Рядом археологи на глубине двух метров нашли остатки древнерусской усадьбы. Нашли керамику, украшения, монеты древнерусского и литовско-пльського периода.

Как ранее сообщал "Апостроф", группа ученых из Днепра завершила исследования северной стороны Анновского месторождения в Кривом Роге, где расположены древние скифские курганы. Племена скифов, которые жили на этой территории в эпоху поздней "бронзы", оставили после себя пять курганов. Два из них связаны с ритуальной стороной жизни скифов. Об этом свидетельствуют обнаруженные при раскопках фрагменты скелетов, остатки глиняной посуды и предметов быта.