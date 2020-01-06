Рождество Христово 2020: лучшие колядки для детей

Приближается праздник светлого Рождества, а значит - во всех домах и на улицах зазвучат колядки. В рождественских песнопениях прославляют рождение Иисуса Христа, желают хозяевам дома добра, благополучия и хорошего урожая. В различных регионах Украины колядуют в разное время: утром, вечером или на Сочельник (6 января).

По традиции дети и взрослые переодеваются в костюмы и ходят по домам, распевая колядки. Перед тем, как начинать петь, нужно спросить разрешения у хозяев. "Апостроф" подготовил лучшие колядки для детей, которые можно легко выучить.

Колядки к Рождеству для детей

Вам звоночками позвоним

С пожеланием и поклоном.

Мы пришли колядовать,

С Рождеством вас поздравлять!

Хорошо вам пусть живется,

Все, что хочется - дается,

Чтобы мысли вдохновляли,

А мечты всегда сбывались

***

Коляд, коляд, колядушек -

Хорош с медком оладушек!

А без меду - не таков,

Дайте, тетя, пирогов!

***

Воробушек летит,

Хвостиком вертит,

А вы, люди, знайте,

Столы застилайте,

Гостей принимайте,

Рождество встречайте!

***

Добрый вечер добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем.

Счастья, радости желаем!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!

***

Ангел нынче к нам спустился

И пропел: "Христос родился".

Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.