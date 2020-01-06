Рождество Христово 2020: лучшие колядки для детей

Приближается праздник светлого Рождества, а значит - во всех домах и на улицах зазвучат колядки. В рождественских песнопениях прославляют рождение Иисуса Христа, желают хозяевам дома добра, благополучия и хорошего урожая. В различных регионах Украины колядуют в разное время: утром, вечером или на Сочельник (6 января).
По традиции дети и взрослые переодеваются в костюмы и ходят по домам, распевая колядки. Перед тем, как начинать петь, нужно спросить разрешения у хозяев. "Апостроф" подготовил лучшие колядки для детей, которые можно легко выучить.
Колядки к Рождеству для детей
Вам звоночками позвоним
С пожеланием и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется - дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались
***
Коляд, коляд, колядушек -
Хорош с медком оладушек!
А без меду - не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
***
Добрый вечер добрым людям!
Пусть веселым праздник будет.
С Рождеством вас поздравляем.
Счастья, радости желаем!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье!
***
Ангел нынче к нам спустился
И пропел: "Христос родился".
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.