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Рождество Христово 2020: лучшие колядки для детей

понедельник, 06 января 2020, 18:30
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Фото: pixabay.com

Приближается праздник светлого Рождества, а значит - во всех домах и на улицах зазвучат колядки. В рождественских песнопениях прославляют рождение Иисуса Христа, желают хозяевам дома добра, благополучия и хорошего урожая. В различных регионах Украины колядуют в разное время: утром, вечером или на Сочельник (6 января).

По традиции дети и взрослые переодеваются в костюмы и ходят по домам, распевая колядки. Перед тем, как начинать петь, нужно спросить разрешения у хозяев. "Апостроф" подготовил лучшие колядки для детей, которые можно легко выучить.

Колядки к Рождеству для детей

Вам звоночками позвоним
С пожеланием и поклоном.
Мы пришли колядовать,
С Рождеством вас поздравлять!
Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется - дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались

***

Коляд, коляд, колядушек -
Хорош с медком оладушек!
А без меду - не таков,
Дайте, тетя, пирогов!

***

Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!

***

Добрый вечер добрым людям!
Пусть веселым праздник будет.
С Рождеством вас поздравляем.
Счастья, радости желаем!
Щедрый вечер, добрый вечер!
Добрым людям на здоровье!

***

Ангел нынче к нам спустился
И пропел: "Христос родился".
Мы пришли Христа прославить,
А вас с праздником поздравить.

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