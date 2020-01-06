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Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых

понедельник, 06 января 2020, 16:50
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Фото: pexels.com

Рождество Христово – светлый религиозный праздник, который православные христиане отмечают 7 января. В этот день начинаются колядки - один из самых красивых обрядов Рождества. Эта традиция не только для детей, но и для взрослых.

Взрослые люди наряжаются и идут поздравлять всех с рождением Христа. Причем рождественские песнопения у всех разные: кто-то просит деньги и алкоголь, а кому-то достаточно просто конфет. "Апостроф" подготовил лучшие колядки для взрослых на Рождество 2020.

Рождественские колядки для взрослых

Мы пришли колядовать,
Вы готовьтесь наливать
Приготовьте вы вино,
Чтоб рекой оно текло.
Мы за это прямо в дом
Счастье, радость приведем.
Чтоб остались у вас жить
Вы готовьтесь заплатить.
Нам насыпьте в кошелек
Звонких денежек чуток.

***

Колядую, колядую
Запах водки носом чую!
Наливайте нам сто грамм
Будет добре нам и вам!

***

С рождеством поздравляем -
Трезвых мыслей желаем,
Чтоб Земля не качалась,
А душа – наслаждалась!

***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

***

Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всем вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!

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