RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 января

08:54
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о прямых поставках газа из России
08:42
Курс доллара "застыл": свежие данные от Нацбанка
08:30
Что нужно для выхода на пенсию в 2020 году: детальное разъяснение

11 января

12:20
Как для украинцев подешевеет отопление в 2020 году: опубликована инфографика
11:35
Гривну продолжает "шатать": свежий курс валют от НБУ

10 января

12:39
Инфляция, рост цен и безработица: в Украине назвали цифры и дали тревожный прогноз
10:17
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ и на черном рынке

9 января

17:07
Хотят продать в разы дешевле реальной стоимости: в СМИ предупредили о последствиях аукциона по активам VAB банка
16:38
В МВФ назвали главные факторы, повлиявшие на курс гривны: что будет дальше
14:32
Требуют отменить: в скандалах вокруг национализации "ПриватБанка" произошел новый поворот
13:35
Украинцам готовят "сюрприз" с налогами: что может измениться в 2020 году
08:45
Доллар начинает дорожать: курс валют на 9 января в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уже неизбежно: появились печальные новости о Заворотнюк и ее муже

понедельник, 13 января 2020, 08:14
переглянути новину українською
Фото: teleprogramma.pro

Супруг известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы больна раком и проходит лечение в одной из клиник, Петр Чернышев, находится в состоянии сильной депрессии, так как не хочет верить в неизбежное.

Об этом пишет российское издание "Дни.ру".

По данным его источников, Чернышев делает все, чтобы спасти жену, но прогнозы неутешительны. Именно поэтому близкие Заворотнюк якобы и не раскрывают информацию о ее реальном состоянии, оберегая право актрисы на частную жизнь.

Отмечается, что в последнее время супруг Заворотнюк находится на грани нервного срыва, хотя комментариев по этому поводу не дает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России источники заявили, что актрису Анастасию Заворотнюк якобы выписали из клиники.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Щедрый вечер 2020: традиции празднования Маланки и что нельзя делать в этот день

Лучшие поздравления с Рождеством: открытки, стихи, проза и видео

Как отмечать Святой вечер: традиции, обычаи и запреты

Как праздновать Рождество Христово 2020: традиции и запреты на праздник

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: