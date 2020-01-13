Уже неизбежно: появились печальные новости о Заворотнюк и ее муже

Супруг известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая якобы больна раком и проходит лечение в одной из клиник, Петр Чернышев, находится в состоянии сильной депрессии, так как не хочет верить в неизбежное.

Об этом пишет российское издание "Дни.ру".

По данным его источников, Чернышев делает все, чтобы спасти жену, но прогнозы неутешительны. Именно поэтому близкие Заворотнюк якобы и не раскрывают информацию о ее реальном состоянии, оберегая право актрисы на частную жизнь.

Отмечается, что в последнее время супруг Заворотнюк находится на грани нервного срыва, хотя комментариев по этому поводу не дает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России источники заявили, что актрису Анастасию Заворотнюк якобы выписали из клиники.